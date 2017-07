London – Mit einem Sieg in ihrem 100. Wimbledon-Match hat Venus Williams das Halbfinale des Tennis-Grand-Slam-Turniers in London erreicht. 20 Jahre nach ihrem Debüt setzte sich die fünffache Turniersiegerin am Dienstag gegen French-Open-Gewinnerin Jelena Ostapenko aus Lettland mit 6:3,7:5 durch.

Im Kampf um den Einzug in ihr neuntes Endspiel nach 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008 und 2009 trifft die 37-Jährige aus den USA am Donnerstag auf die Britin Johanna Konta oder die als Nummer zwei gesetzte Simona Halep aus Rumänien. Venus Williams ist die älteste Halbfinalistin in Wimbledon seit der damaligen Finalistin Martina Navratilova 1994. (APA/dpa)