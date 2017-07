Ein 85:91 gegen die Portland Trail Blazers hat in der Nacht auf Freitag den Höhenflug der Toronto Raptors in der NBA Summer League in Las Vegas beendet. Nach zuvor drei Siegen mussten sich Jakob Pöltl & Co. erstmals geschlagen geben. Die Kanadier verpassten damit das Viertelfinale und treffen in der Platzierungsrunde in der Nacht auf Samstag auf die Cleveland Cavaliers.

Pöltl bekam gegen Portland mit 31 Minuten die längste Spielzeit bei den Raptors. Der 2,13 Meter große Center bilanzierte mit zehn Punkten und sechs Rebounds, somit erstmals im Turnier nicht mit einem Double-Double. Außerdem standen für den 21-Jährigen zwei Steals und ein blockierter Wurf bei einem Ballverlust zu Buche.

Guard Fred VanVleet führte Toronto mit 31 Zählern an. Pascal Siakam, der dritte NBA-erfahrene Spieler im Summer League-Team der Kanadier, musste sich mit zwei Punkten begnügen. (APA)