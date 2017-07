Der Geschäftsführer der Nationalen Anti-Doping Agentur (NADA Austria), Michael Cepic, ist von Vertretern aus den neun Bundesländern, dem Sportministerium, der Bundessportorganisation und des Österreichischen Olympischen Comites (ÖOC) einstimmig für eine weitere Periode bestellt worden. Der 55-jährige Wiener bleibt damit bis Sommer 2022 im Amt, wie das Sportministerium am Freitag mitteilte.

Cepic, dessen Vertrag per 1. August 2017 verlängert wird, sagte rückblickend auf seine bisherige Amtszeit: „In den letzten fünf Jahren ist es uns gelungen, den österreichischen Weg in der Anti-Doping-Arbeit als internationales Vorbild zu etablieren - sowohl was den Kontrollbereich und die Zusammenarbeit mit den staatlichen Ermittlungsstellen, aber auch den Präventionsbereich betrifft. Besonders wichtig ist auch die internationale Vernetzung und Weiterentwicklung der Anti-Doping Arbeit, um weltweit gleiche Bedingungen zu schaffen.“ (APA)