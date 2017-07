Las Vegas (Nevada)/Toronto – Ohne Jakob Pöltl haben sich die Toronto Raptors in der Nacht auf Samstag (MESZ) aus der NBA Summer League in Las Vegas verabschiedet. Sie unterlagen den Cleveland Cavaliers in der Platzierungsrunde nach Verlängerung 75:78. Neben dem 2,13 Meter großen Wiener kamen bei den Kanadiern auch die ebenfalls NBA-erfahrenen Pascal Siakam und Fred VanVleet nicht mehr zum Einsatz.

Pöltl absolvierte in der Summer League 2017 somit vier Spiele. Er verbuchte u.a. 13,5 Punkte (2016: 6,8) und neun Rebounds (2016: sieben) pro Begegnung.

Der erste heimische NBA-Spieler reiste noch am Wochenende nach Österreich. Er wird in der Folge zum Herren-Nationalteam stoßen, das sich auf die WM-Vorqualifikation (ab 2. August) vorbereitet. Pöltl hat angekündigt, dass sein Fokus in den kommenden Wochen „einzig und alleine“ der ÖBV-Auswahl gelten werde. (APA)