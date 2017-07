Kitzbühel – Jürgen Melzer hat seine Teilnahme am ATP-250-Tennisturnier in Kitzbühel (29. Juli - 5. August) abgesagt. Der 36-Jährige, der bereits im Mai mit einer Wildcard für das Hauptfeld ausgestattet worden war, musste nun doch auf diese verzichten. „Ich bin nach meiner Verletzung noch nicht in der Form, in der ich für ein Heimturnier gerne sein würde“, sagte Melzer in einer Aussendung am Dienstag.

Die zweite Veranstalter-Wildcard für das Hauptfeld neben Gerald Melzer geht laut Mitteilung der Organisatoren nun an den 21-jährigen Wimbledon-Sensationsmann Sebastian Ofner.