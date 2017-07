Die Österreicherinnen Anna-Maria und Eirini Alexandri haben am Dienstagabend im Duett als Neunte den Einzug ins Kür-Finale der Synchronschwimmerinnen bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest geschafft. Die Achten des vorangegangenen Technik-Bewerbs erhielten 86,6333 Punkte. Das Finale geht am kommenden Donnerstag in Szene. (APA)