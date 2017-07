Von Daniel Suckert

Innsbruck – Am Beginn der neuen PS-Saison spekulierte man noch, ob Lucas Auer den nächsten Schritt im Deutschen Tourenwagenmasters (DTM) machen können wird. Wenige Monate später darf der Kufsteiner sogar von der Formel 1 träumen. Mit den Testfahrten (1./2. August) im Force India hat der Unterländer einen großen Schritt in Richtung einer möglichen Karriere im teuersten Kreisverkehr der Welt gemacht.

„Es ist sicherlich der wundervollste Moment meines Lebens“, sprudelte es aus dem 22-Jährigen heraus. „Für mich geht ein Kindheitstraum in Erfüllung.“ Seine vor 16 Jahren gestartete Motor­sportkarriere erlebt ihren absoluten Höhepunkt.

„Luggi“ wird zwei Tage lang den pinken Mercedes gegen den pinken Boliden von Force India tauschen. Das indische Formel-1-Team wird von Mercedes-Motoren angetrieben und steht aktuell an der vierten Position der Teamwertung: „Ich bin besonders stolz darauf, dass ich diese Gelegenheit bei Force India bekomme. Es ist eines der stärksten Teams der Formel 1.“

Für Auer ist es die Bestätigung für seine beachtlichen DTM-Leistungen – heuer konnte er schon zwei Siege einfahren und augenblicklich liegt der Kufsteiner auf WM-Platz zwei. Über die Asia-Serie (Meister/2011), die deutsche (2012/2.) und europäische Formel 3 (2013/4., 2014/4.) ging es 2015 in die DTM.

Ermöglicht hatte ihm diesen Sprung in die stärkste Tourenwagenserie der Welt ein Auftritt beim traditionellen Formel-Rennen in Macau, als sich der Neffe von Gerhard Berger den zweiten Platz schnappte. Kurz danach äußerte sich Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff beim ORF-Interview: „Da gibt es offenbar einen ganz schnellen Tiroler.“

In der DTM angekommen, kam zunächst das böse Erwachen: Beim Auftaktrennen in Hockenheim (GER) rutschte er in der Aufwärmrunde ins Aus. Ein peinlicher Fehler, nach dem ihm ordentlich der Kopf „gewaschen“ wurde.

Der Mercedes-Pilot lernte daraus und arbeitete sich sukzessive nach oben. Schon im zweiten Jahr schrieb er rotweißrote Motorsportgeschichte, als er am Lausitzring (GER) den ersten Triumph eines Österreichers bejubeln durfte. Heuer folgte dann der endgültige Durchbruch.

Doch selbst in den erfolgreichsten Momenten ließ sich der dreifache DTM-Sieger nicht aus der Reserve locken. Dass sein Name immer wieder mit der Königsklasse in Verbindung gebracht wurd­e, empfand Auer als nettes Nebengeräusch. Mehr aber auch nicht. Auer: „Solange ich nicht um den Titel in der DTM fahr­e, brauche ich nicht an die Formel 1 denken.“

Seit Dienstagmittag dürft­e der Tiroler an die elitäre Rennserie denken. Wie man ihn kennt, tut er das allerdings erst nach dem Auftritt in Moskau am kommenden Wochenende. Dort will der Mercedes-Pilot mit zwei guten Rennauftritten zurück an die WM-Spitze.