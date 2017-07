Sprintstar Usain Bolt hat am Mittwoch in Monaco seine Starts über die 100 m und 4 x 100 m bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London bestätigt. Die 200 m lässt der achtfache Olympiasieger wie geplant aus. „Mein allererstes Ziel ist es zu gewinnen, ich will erfolgreich aufhören“, sagte Bolt, der sich zuletzt wegen anhaltender Rückenprobleme in München behandeln ließ.

„Ich habe viel mit dem Arzt gearbeitet, es wird immer besser“, beteuerte der Jamaikaner. Der 30-Jährige wird am Freitag beim Diamond-League-Meeting im Fürstentum Monaco seine WM-Generalprobe absolvieren. Nach der WM in London vom 4. bis 13. August will der schnellste Mann der Welt seine Karriere beenden. (APA)