Den Generali Open in Kitzbühel kommt der nächste heimische Tennis-Star abhanden: Einen Tag nach der Absage von Ex-Wimbledon-Sieger Jürgen Melzer (nicht in Form) zog auch Oliver Marach zurück, wie der Veranstalter am Mittwoch bestätigte. Der 37-jährige Steirer stand noch in der Vorwoche im Endspiel des Grand Slams von London, wo er sich an der Seite von Mate Pavic (CRO) nur denkbar knapp im letzten Satz mit 11:13 geschlagen geben musste. Noch wenige Tage zuvor hatte Kitzbühel mit Marachs Antritt geworben.

Die Begründung für seine Absage beim ATP-Turnier (250 Punkte/29. Juli bis 5. August): Marach rutschte beim zeitgleichen Bewerb in Washington (500 Punkte/USA) ins Feld und spielt daher dort. (rost)