Von Daniel Suckert und Alois Moser

Innsbruck – Sieben Jahre, sieben AFL-Finali, drei österreichische Meistertitel – die Bilanz von Headcoach Shuan Fatah kann sich mehr als sehen lassen. Am kommenden Samstag kann der Football-Experte seinen vierten rotweißroten Titel, den dritten en suite, einkassieren. Und das im Jahr des nächsten Generationswechsels.

Wer mit Shuan Fatah plaudert, der kommt schnell vom Hundertsten ins Tausendste. Ob das seine Jugend im besetzten Berlin, das Leben als Sohn eines Irakers oder der geliebte Football ist, den Familienvater umgibt eine Aura, der man sich nur schwer entziehen kann. Besonders wenn der bald Mitte 40-Jährige über den Sport mit dem „Eierlaberl“ philosophiert.

Sein Zugang zum Football ist ein höchst professioneller. Das erklärt einer, der ihn als Spieler und abseits des Rasenvierecks erlebt: Florian Grein. Tirols Football-Legende macht keinen Hehl daraus, was den Berliner so auszeichnet: „Fatah ist höchst professionell in seiner Arbeit. Wir tauschen uns täglich über unsere Gedanken aus.“

Darum dürfte es auch kein Zufall sein, dass bei den Raiders auch der zweite Generationswechsel im siebten Fatah-Jahr so gut funktioniert hat. Auf europäischer Ebene sicherte man sich heuer die CEFL-Krone (Central European Football League). Am kommenden Samstag in Klagenfurt könnte der dritte rotweißrote AFL-Titel in Folge nach Tirol wandern.

Fatahs Vorstellungen sind klar: Wer mitzieht, bekommt jegliche Unterstützung. Dass vor der heurigen Saison einige Leistungsträger mit knapp Mitte 20 den Helm an den Nagel gehängt haben, nahm er zur Kenntnis. Auch wenn er es nicht immer nachvollziehen konnte, die Entscheidungen respektierte der Meistertrainer.

„Fatah ist eine Konstante für den Erfolg, keine Frage“, bestätigte auch General Manager Gerwin Wichmann. Doch auch das System des Tiroler Vorzeigeclubs sei Quelle des jahrelangen Triumphs. „Auch unsere Nachwuchstrainer haben die Basis mit der guten jahrelangen Arbeit gestärkt. Wir haben eine große Dichte in den unteren Jahrgängen.“

Und dann wäre da noch die Systemfrage, die Nachwuchschef Grein anspricht: „Wir haben ein System, das von unten bis ganz oben durchgezogen wird.“ Nur so könnten Nachwuchsgrößen wie Tobias Bonatti den Sprung zum Männer-Football schaffen.

Das wirkte sich heuer, beispielsweise, positiv auf das Nationalteam der U19 aus. Da schnappte sich das rotweißrote Team mit sieben Raiders-Akteuren (!) den Europameistertitel in Frankreich. Wichmann: „Bonatti wurde zusätzlich zum MVP (wertvollster Spieler, Anm.) gewählt.“

Dass in Tirol sehr gut gearbeitet wird, hat einzelnen Talenten sogar den Weg ins Mutterland des Footballs geebnet. Christoph Henle zum Beispiel weilt schon länger in den USA und wird im kommenden Jahr auf ein sehr gutes College wechseln. „Ich sehe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Einerseits spricht es für uns, wenn die Jungs in den USA Fuß fassen. Auf der anderen Seite wäre es auch schön, wenn sie für uns spielen würden.“

Das Gleiche gilt für das Eigenbau-Talent Thomas Aronokhale. Bei dem 1998er-Baujahr liegt die Möglichkeit am Tisch, nach Übersee in eine High-School zu wechseln. Wichmann: „Thomas ist ein Riesentalent, der die Möglichkeit auf ein Stipendium hat. Noch ist aber nicht fix, ob er das Angebot annimmt.“

Zukunftsmusik, die erst komponiert wird. Für die Raiders scheint eines zumindest klar: Mit Fatah an der Outlinie und dem bewährten Nachwuchssystem kann die Zukunft ruhig kommen. Man scheint für alle Eventualitäten vorbereitet.