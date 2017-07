Von Susann Frank

Wien – Wenn Hannes Jagerhofer vom „Wahnsinn“ und von „unfassbar großen Dimensionen“ spricht, ist davon auszugehen, dass ein Mega-Event ansteht. Die morgen beginnende Beachvolleyball-Weltmeisterschaft auf der Wiener Donauinsel ist für den alten Hasen im Veranstaltungsmanagement eine völlig neue Herausforderung.

Im Mittelpunkt stehen die 216 Partien der 96 Beachvolleyball-Duos (je 48 Damen und Herren) im 10.000 Zuschauer fassenden Stadion. An zehn Tagen (bis 6. August) hofft Jagerhofer auf einen „Hexenkessel“ durch feiernde Fans.

Doch neben Gold, Silber und Bronze und einer Million Preisgeld, will der Kärntner Groß und Klein auch neben der Sandkiste spielen sehen – wie die vergangenen 20 Jahre in Klagenfurt. „Nur ist das Ganze zweimal so groß“, sagte Jagerhofer. Auf 65.000 Quadratmetern Veranstaltungsfläche mit 1200 Quadratmetern VIP-Bereich (2200 Sitzplätze im Stadion) gibt es neben Kulinarischem 23 Attraktionen. Jagerhofer nennt es eine Art Disneyland, in dem man auch mit der Familie Spaß haben könnte. „Wir haben Parcours für KTM, Elektroenduros, Mountainbikes, eine Kletterwand, ein Musik-Festival-Gelände und jeden Tag Side Events mit anderen Clubs“, erklärte der Kärntner. Das Flair mache viel aus – insgesamt ist es das altbekannte Erfolgskonzept, nun halt an anderer Stelle und zum zweiten Mal nach 2001 mit WM-Ehren geschmückt. Live-Fernsehen, Sponsormillionen und Aufwartung wichtiger Funktionäre wie Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), zählt Jagerhofer auf – es seien wichtige „Puzzleteile“, die auf Wiens Visitenkarte müssen.

Die Investitionen müssen sich schließlich lohnen. Das Budget für die Titelkämpfe beträgt neun Millionen Euro. Die Stadt Wien setzt dabei auf eine Refundierung durch Umwegrentabilität. Einmal durch 55.000 Nächtigungen infolge der Großveranstaltung. Zum anderen wird die WM in mehr als 100 Länder übertragen. „Das bietet Wien eine ideale Chance, sich weltweit als Lifestylemetropole mit höchster Lebensqualität zu präsentieren“, betonte Wiens Tourismusdirektor Norbert Kettner.

Um Österreichs Hauptstadt ohne negative Einflüsse darstellen zu können, ist ein „riesiges Sicherheitskonzept“ erstellt worden. 350 Polizisten sollen nach vorläufiger Planung die Besucher der Donauinsel schützen, an den Zugängen werden sicherheitshalber Kräfte der Sondereinheit Wega mit Langwaffen postiert sein. „Wir haben leider diesen Trend“, bedauerte Jagerhofer die Problematik durch vergangene Anschläge bei Veranstaltungen im Ausland.

Verrückt machen lässt sich der zweifache Familienvater davon jedoch nicht. Er beschäftigt sich lieber mit den positiven Dingen. Eines davon ist für ihn die derzeitige Wetterprognose. Mit Beginn der Titelkämpfe soll der Sommer zurückkehren. „Das Wetter ist das große Damoklesschwert beim Beachvolleyball“, erklärte Jagerhofer. Nachdem er seit drei Jahren auch für die weltweite Major-Serie in der Sportart verantwortlich zeichnet, weiß er um die Wichtigkeit von Wärme und Sonne.

Immerhin rechnet er am Finalwochenende mit 30.000 Zuschauern auf dem Gelände – und hofft dabei auf viele Wiener. Für ihn die bisherige Unsicherheitskonstante. „Es wird spannend, wie sie die WM annehmen“, erklärte Jagerhofer. Auf seinen Spaziergängen durch die Hauptstadt erhalte er jedenfalls positive Resonanzen. „Letztens hielt ein Jogger an und sagte: ,Ich freue mich schon auf die WM.‘“ Das nehme ihm die Nervosität und bestätige ihn, richtig zu liegen, wenn er das Event in neue Dimensionen hebt.