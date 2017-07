Kitzbühel – Von den drei Österreichern, die am Samstag in der Qualifikation für das „Generali Open“ in Kitzbühel im Einsatz waren, hat einer die erste Hürde überstanden: Michael Linzer setzte sich gegen den als Nummer 3 gesetzten Polen Jerzy Janowicz mit 6:1,6:4 durch. Hätte auch Jurij Rodionov die Hürde Maximilian Merterer (GER-6) genommen, dann wäre fix ein dritter ÖTV-Spieler im Hauptbewerb gestanden.

Staatsmeister Hampel out

Merterer, der den erst 18-jährigen Rodionov mit 7:6(5),6:1 niederrang, ist nun nämlich nächster Gegner von Linzer. Der Zweitrundensieger steht im Hauptbewerb. Für Staatsmeister Lenny Hampel war gegen Santiago Giraldo (COL-2) beim 1:6,2:6 nichts zu holen. Vorerst stehen nur Gerald Melzer und Sebastian Ofner, beide dank Wildcard, im Hauptbewerb des größten Sandplatz-Tennisturniers Österreichs. Dominic Thiem spielt dieses Jahr nicht in der Gamsstadt. (APA)