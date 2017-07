Wiene – Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer stehen nach ihrem zweiten Sieg bei der Beach-Volleyball-WM in Wien so gut wie fix im Sechzehntelfinale. Das österreichische Top-Damen-Duo besiegte die Russinnen Jekaterina Birlowa/Nadesda Makrogusowa am Samstag im beinahe vollen Stadion auf der Donauinsel überraschend 2:0 (21,17).

Ob sie bereits vor ihrer Montag-Partie gegen Kristyna Kolocova/Michala Kvapilova aufsteigen, entscheidet sich im erst später angesetzten Spiel der Tschechinnen gegen Varapatsorn Radarong/Tanarattha Udomchavee. Die Thailänderinnen hatte das ÖVV-Duo am Freitag 2:1 bezwungen.

Niederlagen für Herren-Teams

Am Samstag waren vor Schwaiger/Schützenhöfer die Herren-Teams Thomas Kunert/Christoph Dressler und Robin Seidl/Tobias Winter als 0:2-Verlierer vom Platz gegangen. Als letzte Partie mit österreichischer Beteiligung stand am frühen Abend noch das erste Spiel von Teresa Strauss/Katharina Holzer auf dem Programm. (APA)