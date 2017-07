Eine Woche nach dem Turniersieg auf Rasen in Newport ist John Isner auch auf Hartplatz in Atlanta seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der 32-Jährige besiegte am Sonntag im Finale seinen US-Landsmann Ryan Harrison 7:6(6),7:6(7). Isner ist damit als Weltranglisten-18. nun vor Jack Sock wieder die Nummer eins der USA. Er hält nach seinem vierten Atlanta-Titel nun bei zwölf Turniersiegen. (APA/sda)

Final-Ergebnis vom Tennis-Turnier am Sonntag in Atlanta (ATP-250, 720.410 Dollar, Hart): John Isner (USA-2) - Ryan Harrison (USA-4) 7:6(6),7:6(7)