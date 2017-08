Wien – Österreichs Herren-Duos bei den Wiener Weltmeisterschaften der Beach-Volleyballer haben in der Gruppenphase die Erwartungen erfüllt. Clemens Doppler/Alexander Horst kamen als Pool-Zweite weiter, Martin Ermacora/Moritz Pristauz-Telsnigg, Robin Seidl/Tobias Winter und Thomas Kunert/Christoph Dressler als Dritte. Zwei dieser Teams mussten auf dem Weg ins Sechzehntelfinale in ein Play-off-Match.

Seidl/Winter und Kunert/Dressler erarbeiteten sich diese Möglichkeit am frühen Mittwoch mit 2:0-Siegen. Es war ihr jeweils erster Erfolg im Turnierverlauf. Das hatten am Vortag auch Ermacora/Pristauz geschafft, als einer der vier besten der zwölf Dritten stiegen sie aber direkt in die Runde der letzten 32 auf. Die Auslosung dafür war für Mittwochnachmittag angesetzt. Die übrigen beiden ÖVV-Duos schlossen unter den Dritten auf den Positionen fünf bis zwölf ab.

Seidl/Winter gaben zum Ausklang der Gruppe H den Südafrikanern Jamaine Naidoo/Leo Williams mit 2:0 (17,16) das Nachsehen. „Ich habe uns als Favorit gesehen. Da musst du abliefern, das haben wir gemacht“, gab sich Seidl selbstbewusst. Am frühen Abend noch einmal spielen zu müssen, sah der Kärntner nicht als Nachteil: „Nach so einem Sieg willst du gleich wieder spielen. Jetzt sind wir heiß.“

Kunert/Dressler besiegten Daniel Williams/Marlon Phillip aus Trinidad und Tobago 2:0 (24,8). Dressler feierte seinen WM-Debütsieg an seinem 24. Geburtstag. „Noch ein zweiter Sieg wäre ein Traum, eine wahnsinnige Ehre, um den Beach-Volleyball-Traum weiter zu leben. Das ist genau das, was wir wollen“, meinte der 1,97-m-Hüne. Kunert: „Wir haben es schwer gehabt, in den ersten Satz zu finden. Im zweiten haben wir befreit gespielt. Auf dem können wir aufbauen.“

Regeneration stand für die Stunden bis zum nächsten Match (17.30, 18.45 Uhr) im Vordergrund. „Wir müssen versuchen, den Herzschlag runterzubekommen“, erklärte Dressler. „Geschwind regenerieren und dann taktisch vorbereiten“, nahm sich Kunert vor. Seidl und Winter wollten rund eine Stunde vor dem Spiel die neue Taktik besprechen. Winter: „Es ist das Geilste, vor so einem Publikum zu spielen. Die Hütte wird am Abend sicher genauso voll sein wie gestern.“ (APA)