Kitzbühel - Philipp Kohlschreiber hat sich am Donnerstag als erster Spieler ins Halbfinale des Generali Open in Kitzbühel gekämpft. Der Deutsche (33), seit kurzem Schützling von Markus Hipfl, setzte sich nach einem 2:32-Stunden-Marathon gegen den sechs Jahre jüngeren Serben Dusan Lajovic mit 4:6,6:4,7:6(5) durch. Für Kohlschreiber ist es schon das dritte Kitz-Halbfinale nach 2012 (Finale) und 2015 (Titel).

„Das war ein Wahnsinnsmatch von den Ballwechseln her. Es hätte ein bisschen einfacher laufen können, aber Dusan hat unglaublich gut gespielt, wenn er hinten war“, zollte Kohlschreiber Lajovic Respekt. Der Serbe hatte im entscheidenden Tiebreak schon mit 5:2 geführt, doch der seit einigen Jahren in Kitzbühel lebende Kohlschreiber hatte am Ende den längeren Atem.

Der kleine Faserriss im Muskel, den sich Kohlschreiber in Hamburg zugezogen hat, behindert den Wahl-Kitzbüheler nicht so sehr wie befürchtet. „Vielleicht habe ich dort in dem Moment überreagiert, weil es auch ein Schock war“, so Kohlschreiber. Er trifft nun am Freitag entweder auf den letzten im Turnier verbliebenen Gesetzten Fabio Fognini (ITA-2) oder den Brasilianer Thomaz Bellucci. (APA)