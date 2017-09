Innsbruck — Die Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaft der Kletterer in Innsbruck biegt langsam in die Zielgerade ein — und das Gastgeberteam wartet noch auf Medaillenzuwachs. Bislang durfte nur Jan-Luca Posch über Boulder-Bronze jubeln. Donnerstagabend schickte sich Johannes Hofherr an, zumindest nach einer Medaille zu greifen. Der Vorarlberger, der es als 25. gerade noch ins Halbfinale geschafft hatte, legte dort als erster Kletterer los und schaffte es wiederum als Achter in die Entscheidung. Weniger gut erging es dem Salzburger Mitfavoriten Thomas Podolan, der sein Potenzial nicht abrufen konnte. Bei den Damen verpasste das Tiroler Trio Julia Lotz (20.), Mona Jenewein (25.) und Jana Rauth (37.) den Finaleinzug. Laura Stöckler indes kletterte bei den Juniorinnen als 21. ins Kombination-Finale. (TT)