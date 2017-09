Von Alex Gruber

Innsbruck — Es kamen am Freitag keine Zweifel auf, ob die Fans nach der Sommerpause wieder Lust auf Eishockey haben. Die Tiwag-Arena war auch dank der angereisten und stimmungsvollen Gäste-Fans fast voll. Und Zweifel an der eigenen Klasse nach einer eher durchschnittlichen Vorbereitung schossen die Innsbrucker Haie nach einem ersten Abtasten auch relativ rasch in den Wind.

Nach einigen Halbchancen bediente Neuzugang Andrew Yogan Linienpartner Andrew Clark ideal und der schlenzte die Scheibe in Seelenruhe zum 1:0 (13.) ins Netz. Danach vergab Michael Angelidis (15.) einen Hochkaräter auf den möglichen Ausgleich. Die HCI-Chance von Jesse Mychan aufs 2:0 (17.) nach einer Befreiungsaktion von Last-Minute-Neuerwerbung Kevin Wehrs war aber genauso gut.

Im Tor musste Keeper Patrik Nechvatal dann nach einem verdeckten Schuss durch Alexander Egger beim 1:1 (19.) erstmals hinter sich greifen, mit Mitch Wahl antwortete eine weiterer, neuer Import aber noch vor der Drittelpause mit der neuerlichen Führung (2:1 20.). Rechtzeitig zum Liga-Auftakt waren alle auf Betriebstemperatur.

Das Mitteldrittel begann aus Sicht der Hausherren wie aus einem Guss. Nach schwerem Fehler der Bozner traf Tyler Spurgeon nur zehn Sekunden nach Wiederanpfiff zum 3:1, Sacha Guimond hatte wenig später das 4:1 am Schläger. Stattdessen kamen die Südtiroler fast im Gegenzug erneut heran (3:2 25.).

Auch die vierte Reihe der Haie leistete mit regelmäßigen Einsatzzeiten ihren wertvollen Beitrag: Dennis Teschauer holte gegen Ex-NHL-Crack Michael Halmo ebenso ein Powerplay heraus wie Fabio Schramm. Und Clemens Paulweber hatte zwischenzeitlich sogar die Chance aufs 4:2 (35.). Nach 40 Minuten stand ein intensives Derby aber auf des Messers Schneide.

Der dritte Abschnitt begann denkbar schlecht: Zunächst leitete ein schwerer Lindner-Fehler das 3:3 ein und dann musste Wahl nach einem Stockstich mit einer Spieldauerdisziplinar-Strafe vorzeitig unter die Dusche — eine Fünf-Minuten-Strafe gab's obendrauf. Weil der starke Clark und Wehrs im Anschluss von Ex-Hai Austin Smith gefoult wurden, waren die Haie plötzlich sogar in Überzahl. Jetzt war es ein richtiges Hickhack, im Minutentakt wurde die Partie heißer.

Natürlich wollte sich auch noch Jesse Mychan stilgerecht bei den eigenen Fans zum EBEL-Auftakt vorstellen: Der Kanadier bediente Wehrs bei dessem mehr als gelungenem Einstand mustergültig und das 4:3 (48.) war perfekt. Dafür rauschte der Ex-Bozner Yogan für vier Minuten auf die Strafbank, das Penaltykilling im ersten Pflichtspiel blieb aber herausragend, zudem hatte Nechvatal seinen Big Save (54.) mit dem Fanghandschuh. Und Yogan machte den Deckel ins leere Gäste-Tor nach 60 Minuten dann endgültig zu.

Nach einem gelungenen Auftakt geht es am Dienstag nach Dornbirn. Die Vorarlberger siegten in Runde eins in Salzburg.