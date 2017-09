TT-Interview

Denifl: „Eigentlich wollte ich gar nicht zur Vuelta“

Auf die WM-Teilnahme in wenigen Wochen verzichtet Stefan Denifl (29), auch bei der laufenden Vuelta wäre der Stubaier ursprünglich nicht am Start gewesen. Der Lohn: sein Sieg bei der Bergetappe am Dienstag.