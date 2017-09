Innsbruck — Laura Stöckler, mit 17 Jahren die jüngste Teilnehmerin, räumte am Samstag bei der Junioren-WM in Innsbruck groß ab. Die Niederösterreicherin holte mit dem Sieg im Kombinationsfinale (Juniorinnen) die erste Goldmedaille für Österreich. „Heute war es unglaublich. Ich könnte nicht zufriedener sein mit meiner Leistung", jubelte Stöckler. Gute Vorzeichen für die Olympia-Premiere 2020 in Tokio. Die Oberösterreicherin Franziska Sterrer rundete das starke Ergebnis mit Platz vier ab und verpasste Bronze nur um drei Punkte.

In der Kategorie Jugend B sicherten sich Semen Ovchinnikov (RUS) und Natsuki Tanii (JPN) nach den Bewerben Speed, Bouldern und Vorstieg Gold. Österreichs Beste waren Mona Jenewein (8./Tirol) und Johannes Hofherr (11.).

Die jungen KVÖ-Kletterer der Klasse U18 lieferten am Freitagabend starke Leistungen ab: Sandra Lettner (OÖ) kletterte auf Platz fünf, gefolgt von Chiara Schafferer (6.

ÖAV Innsbruck). Auch Louis Gundolf (ÖAV Imst-Oberland) wurde Sechster. Am Sonntag folgt das Jugend-A-Finale im Bouldern (ab 12 Uhr). (TT)