Misano – Der Spanier Maverick Vinales hat sich am Samstag beim Motorrad-Grand-Prix in Misano die Pole Position in der MotoGP-Klasse gesichert. Der Yamaha-Teamkollege des verletzten Valentino Rossi verwies den italienischen WM-Führenden Andrea Dovizioso auf dessen Ducati um 0,162 Sekunden auf Rang zwei. Der spanische WM-Titelverteidiger Marc Marquez auf Honda wurde knappe zwei Zehntel zurück Dritter.

KTM-Pilot Pol Espargaro aus Spanien startet am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV und Eurosport) als 17. Sein britischer Teamkollege Bradley Smith qualifizierte sich als 22. und geht aus der letzten Startreihe in die 28 Runden. (APA)