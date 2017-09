Gibt es Momente, in denen Sie bereuen, den Job als DTM-Boss angenommen zu haben?

Gerhard Berger: Nein.

Ist es so schwierig, wie Sie es sich vorgestellt haben?

Berger: Nein, es ist eigentlich nichts dabei, was ich nicht erwartet habe. Außer dass Mercedes zwischendurch gesagt hat, sie machen 2019 nicht mehr mit, das war ein wenig überraschend.

Wie lange hat es gebraucht, das zu verdauen?

Berger: Zehn Minuten. Weil es sportlich ist. Das habe ich in der Formel 1 mit Bernie Eccle­stone schon gelernt, dass es die Kunst ist, immer eine Balance zwischen Hersteller und Teams zu haben.

In letzter Zeit wird die Formel E ziemlich gepusht.

Berger: Für mich ist das nach wie vor kein Motorsport in dem Sinn. Es ist alles nicht für den Motorsport ausgelegt. Ich verstehe aber, wenn Hersteller sagen, in der Formel E können wir unsere Entwicklungsvorgänge beschleunigen und in Städten eine gute Plattform haben, mit denen wir unsere E-Modelle platzieren können. Wenn sie aber sagen, das soll emotionaler Motorsport sein, wird das, glaube ich, erst nach meiner Zeit sein, wo das passieren kann. Ich glaub­e einfach, dass Motorsport Emotio­n ist.

Wie geht es nach dem für 2019 angekündigten Ausstieg von Mercedes mit den Herstellern in der DTM weite­r?

Berger: Ich gehe davon aus, dass es auch nach dem Ausstieg von Mercedes mit mehr als zwei Herstellern weitergehen wird. Ich denke da in erster Linie an die Premium­marken, aber jeder, der sich das zutraut, ist willkommen.

Geht es sich zeitlich für Neueinsteiger aus, bis 2019 konkurrenzfähig zu sein?

Berger: Durch das Einheits­reglement sollte es möglich sein. Eng, aber möglich.

Wie gestalten sich die Bemühungen, mit den Japanern ein einheitliches Reglement zu schaffen?

Berger: Das Ziel wäre, nicht auf jedem Kontinent ein eigenes Reglement zu haben. Damit der Entwicklungsaufwand weniger ist und die Kosten gesenkt werden.

Wie sehen Sie die sportliche Zukunft Ihres Neffen Lucas Auer?

Berger: Ganz einfach: Wenn er so fährt wie die letzten drei Rennen vor dem Nürburgring, dann ist es schwierig. Wenn er so fährt wie am Anfang der Saison und wie am Samstag, ist er ein Formel-1-Kandidat.

Sehen Sie eine Chance für einen Wechsel in die Formel 1 schon nächstes Jahr?

Berger: Das ist natürlich eine Frage, wo Möglichkeiten bestehen. Türen tun sich manchmal ganz schön schnell auf. Wichtig ist, dass man im Hintergrund immer mit Leistung auf sich aufmerksam macht. Die Leistung, die man ihm zutraut, muss er aber immer wieder bestätigen.

Was sagen Sie zu der Aussage, dass die größte Stärke von Auer sein Onkel ist?

Berger: Das würde ich nicht so sehen. Der macht seinen Weg. Ich habe jetzt mit ihm, glaube ich, die letzten zehn Tage gar nicht geredet (lacht). Ich habe zu ihm gesagt, wenn er in der Startaufstellung so weit hinten steht, geh' ich gar nicht zurück zu ihm. Wenn es so ist wie beim letzten Rennen (in Zandvoort, Anm.), dass ich mich so über ihn ärgere, ist es für den Familienfrieden eh besser, wenn wir einen Bogen umeinander machen. Der Lucas ist jetzt auf einem Niveau angekommen, wo ich ihm mit meinen Erfahrungen gar nicht mehr so helfen kann. Das, was er bisher gezeigt hat, muss ich sagen, hat mich selbst auch überrascht.

Kann die DTM am aktuelle­n Streit um die Zusatz­gewichte zerbrechen?

Berger: Nein, kann sie nicht, aber es schadet der Serie immens. Meine Einstellung ist bekannt. Ich habe schon einiges bewegt, aber ich habe mir eine blutige Nase damit geholt, etwas zu verändern, was auf einer sportrechtlichen Grundlage beruht, und das tun die Gewichte. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass die Rennen sicher durch die Gewichte spannender werden. In sportlicher Hinsicht ist es aber der einzig richtige Weg.

Was kann die Formel 1 von der DTM lernen?

Berger: Viel. Wenn ich an unsere nicht vorgewärmten Reifen denke, an unsere Indy-Restarts, die vielen Titelanwärter. Ich finde, außer der MotoGP gibt es kaum eine spannendere Rennserie als die DTM.

Das Gespräch führte Alois Moser