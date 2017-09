Tokio – Der niederländische Superbike-Pilot Michael van der Mark ersetzt Valentino Rossi beim Grand Prix von Aragonien am 24. September. Das gab das Yahama-Team am Montag bekannt. Der 24-jährige Van der Mark hat noch keine MotoGP-Erfahrung, fuhr 2010 aber einige Rennen in der 125er-Klasse und 2011 ein Moto2-Rennen in Assen.

Rossi fällt zumindest noch bis zum übernächsten Grand Prix Mitte Oktober in Motegi aus. Der italienische Altstar hat sich Ende August einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Zuletzt in San Marino hatte sein Rennstall auf einen Ersatzfahrer verzichtet. (APA)