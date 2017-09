Innsbruck – Mit fast 50 Minuten Verspätung landete am Montag Tirols Radstar Stefan Denifl in Innsbruck. Der Empfang durch Familie, Freunde und Prominenz aus Sport (u. a.: Thomas Rohregger) und Politik (u. a.: LHStv. Josef Geisler) war deshalb aber nicht weniger herzlich. Ganz im Gegenteil. Papa Ernst, der sich eigens ein T-Shirt mit dem Aufdruck „My Son = My Hero“ („Mein Sohn = Mein Held“) hatte anfertigen lassen, fiel seinem Filius als Erster um den Hals.

Besonders emotional wurde es, als der 29-Jährige seinen Sohn Xaver in die Arme schloss und seine Freundin Melanie an sich drückte. „Ich bin so überwältigt, dass es so einen Empfang gibt. Und das, obwohl ich kein Wintersportler bin“, versuchte der Stubaitaler, nach drei Wochen bei der Spanien-Rundfahrt Vuelta seine Gefühle in Worte zu fassen.

Der TT-Kolumnist sorgte für den ersten rot-weiß-roten Sieg bei der Vuelta seit dem Jahr 1935. Auf der 17. Etappe glückte Denifl der historische Erfolg.

Gezeichnet von der Tour, freute sich Denifl nun erstmal auf die Zeit daheim. Dass er eventuell wegen Sohn Xaver weniger Schlaf bekommen könnte, tangierte den Tiroler Radstar nicht: „Bevor ich gefahren bin, war er sehr brav. Aber ehrlich gesagt bin ich so müde und kaputt, dass ich keine Probleme mit dem Schlaf haben werde.“ (suki)