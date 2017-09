Wels – Das österreichische Davis-Cup-Team geht optimistisch in das anstehende Heimspiel gegen Außenseiter Rumänien. Zugpferd Dominic Thiem, nach fast eineinhalb Jahren zurück in der Riege des Österreichischen Tennisverbands, spielt zum ersten Mal in Oberösterreich, gab sich aber beim gestrigen Pressefrühstück in Linz „total entspannt, zu Hause zu spielen“.

Der Anlage des UTC Wels, auf der sich die Österreicher mit Rumänien von morgen bis Sonntag um den Verbleib in der Europa-Afrika-Zone 1 matchen werden, stellte Thiem ein gutes Zeugnis aus: „Der Center Court ist super“, das Wetter dürfte auch mitspielen. Fazit des Niederösterreichers: „Einem Sieg sollte nichts im Weg stehen.“

Rumäniens Kapitän Andrei Pavel setzt in Wels auf Horia Tecau, frischgebackener US-Open-Sieger im Doppel, und die beiden Debütanten Dragos Dima und Bogdan Borza. Die rumänischen Sportler kenne er nur dem Namen nach, so Thiem, aber auch das sieht er locker: „Ich spiele fast jede Woche gegen jemanden, gegen den ich noch nie gespielt habe.“

Thiem wird aller Voraussicht nach mit dem fix gesetzten Philipp Oswald das Doppel bestreiten. Wer neben dem österreichischen Weltranglisten-Siebenten im Einzel antritt, dürfte Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek noch bis heute offenlassen: Die Entscheidung fällt zwischen Sebastian Ofner und Gerald Melzer.

Ofner kann im Gegensatz zu Thiem bereits Wels-Erfahrung vorweisen und übt sich in Optimismus: „Vielleicht bekomme ich die Chance, dass ich spielen darf.“ Die Gefahr, dass sich die Österreicher durch ihre Favoritenrolle samt Heimvorteil zu sicher fühlen, sieht er nicht: „Wenn wir unsere Leistung bringen, sollte keine Gefahr bestehen“, denn: „Unser Team ist besser.“ Allerdings hatte auch der rumänische Teammanager Razvan Itu kürzlich gemeint: „Ich bin überzeugt, dass wir gegen Österreich gewinnen können. Warum nicht?“ (APA)