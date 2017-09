Wels – Gerald Melzer eröffnet am Freitag (11.00 Uhr/live ORF Sport +) in Wels den Heim-Davis-Cup-Länderkampf gegen Rumänien gegen Dragos Dima. Im Anschluss daran trifft Dominic Thiem im zweiten Einzel auf Bogdan Borza. Dies ergab die Auslosung Donnerstagmittag auf dem Welser Stadtplatz.

Österreich ist in der 1. Play-off-Runde der Europa-Afrika-Zone I haushoher Favorit. Ein Sieg sichert den Klassenerhalt in der zweithöchsten Liga des Traditionsbewerbs für 2018. Der Verlierer des Länderkampfs muss vom 20. bis 22. Oktober in der 2. Play-off-Runde gegen den Verlierer aus Israel - Ukraine gegen den Abstieg antreten. (APA)