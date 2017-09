Singapur – Die Formel-1-Weltmeisterschaft wird auch in den kommenden Jahren in Singapur Station machen. Der Grand Prix im asiatischen Stadtstaat wurde vertraglich bis 2021 abgesichert. Das teilten das Formel-1- Management und die Verantwortlichen des Marina Bay Street Circuit in einer Aussendung am Freitag mit.

Der Große Preis von Singapur ist seit 2008 in den Kalender der Motorsport-Königsklasse integriert. Mit dem ersten Nachtrennen ging der Grand Prix sogar in die Geschichte der Formel 1 ein. In diesem Jahr feiert das Rennen mit der zehnten Ausgabe am Sonntag ein Jubiläum. Rekordsieger ist der deutsche Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel. Der 30-Jährige gewann vier der bisherigen neun Auflagen. (APA/Reuters/dpa)