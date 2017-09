Frankreich und Australien fehlt im Davis Cup nur noch ein Sieg zum Finaleinzug. Das französische Doppel Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut stellte am Samstag in Lille gegen die Serben Filip Krajinovic/Nenad Zimonjic mit einem Dreisatzsieg auf 2:1. Auch Australiens Doppel Jordan Thompson/John Peers blieb in Brüssel gegen die Belgier Arthur de Greef/Ruben Bemelmans ohne Satzverlust.

Nick Kyrgios hat am Sonntag für die Australier gegen David Goffin die Chance auf den vorzeitigen Finaleinzug. In Lille könnte Jo-Wilfried Tsonga gegen Dusan Lajovic die Entscheidung herbeiführen. (APA)