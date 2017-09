Innsbruck – Nach drei Siegen in Serie (Bozen, Dornbirn und Zagreb) war von den Haien in Graz eine breite Brust zu erwarten. Und nachdem Mitch Wahl mit seinem vierten Saisontreffer – er hat bislang in jeder Partie getroffen – zur frühen Führung traf, sah es zu Beginn gut aus. Bis zum ersten Powerplay der Hausherren, das den 1:1-Ausgleich brachte, war nicht viel zu befürchten. Das 1:2 folgte noch vor der ersten Drittelsirene, der Knackpunkt im Spiel. Graz-Coach Doug Mason schickte in den Überzahl-Spielen übrigens fünf Stürmer aufs Eis. Im Wissen, wie spielentscheidend die „special teams“ sind. Das war beim dritten Treffer der Hausherren in doppelter Überzahl – bei den Haien saßen Wehrs und Wahl draußen – nicht anders.

Das Schlussdrittel begann für den HCI wieder mit Strafen. Nicht gerade förderlich, wenn man eine Aufholjagd benötigt. Stattdessen machte der dritte Powerplay-Treffer der Gastgeber alles klar. Zu allem Überdruss musste Goalie Patrik Nechvatal angeschlagen vom Eis und Rene Swette kam bei einem 1:4-Rückstand zu seinem Meisterschafts-Debüt. Das Powerplay der Haie blieb erneut zahnlos. Dennis Teschauer (21) durfte sich im Finish noch über seinen ersten Liga-Treffer freuen, ehe Graz ins leere HCI-Tor traf.

„Wir müssen uns im Powerplay und Penaltykilling verbessern. Ich habe in den ersten vier Spielen aber auch genug Gutes gesehen“, diktierte Haie-Coach Rob Pallin vor der langen Heimreise. (lex)