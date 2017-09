Zum ersten Mal in seiner 27-jährigen Geschichte ist der Marathon von Montreal abgesagt worden - wegen einer Hitzewelle in Kanada. Aus Sicherheitsgründen könnten die Veranstalter es nicht verantworten, dass Teilnehmer bei gefühlten 35 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit bis zu sechs Stunden durch die kanadische Metropole liefen, sagte eine Sprecherin am Mittwoch.

Die Meteorologen erwarten für Sonntag in Montreal bis zu 28 Grad Celsius. Rund 5000 Läufer waren für die Veranstaltung angemeldet. Vor zwei Jahren war beim Marathon von Montreal eine junge Frau wegen der damals herrschenden Hitze gestorben, mehrere weitere Läufer mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. (APA)