Die ohne schon als Außenseiter zum Laver Cup nach Prag gereiste Welt-Auswahl hat vor Beginn der Premiere des Mannschaftsbewerbs eine Absage hinnehmen müssen. Das von John McEnroe als Kapitän betreute „Team World“ muss ohne den Argentinier Juan Martin Del Potro auskommen. Mit der Begründung, er sei nicht „ganz gesund“, hat sich Del Potro nicht auf den Tschechien-Trip gemacht.

Damit kann es nicht zum möglichen neuerlichen Kräftemessen mit Dominic Thiem, der Teil des Europa-Teams ist, kommen. Thiem hatte bei den US Open nach zwei Matchbällen im Achtelfinale noch in fünf Sätzen gegen Del Potro verloren. Der Südamerikaner wird vom US-Jungstar Frances Tiafoe ersetzt. Der Event startet am Freitag. (APA) Team Europa (Kapitän: Björn Borg): Rafael Nadal (ESP), Roger Federer (SUI), Marin Cilic (CRO), Dominic Thiem (AUT), Alexander Zverev (GER), Tomas Berdych (CZE)

Team Welt (John McEnroe): Jack Sock (USA), Nick Kyrgios (AUS), John Isner (USA), Sam Querrey (USA), Frances Tiafoe (USA), Denis Shapovalov (CAN)