Prag – Dominic Thiem hat am Samstag beim Laver Cup in der O2-Arena in Prag einen „Ruhetag“. Der 24-jährige Niederösterreicher steht am zweiten Tag des neu geschaffenen Team-Wettkampfs Europa gegen den Rest der Welt nicht im Aufgebot seines Kapitäns Björn Borg. Die schwedische Tennis-Legende nominierte wenig überraschend Rafael Nadal, Roger Federer sowie Lokalmatador Tomas Berdych für die Einzel.

Zudem werden Federer und Nadal das achte Match der Veranstaltung gemeinsam im Doppel bestreiten. Federer und Nadal hatten ja beide in den drei Singles am Freitag zuschauen müssen, hatten aber ihre Teammitglieder angefeuert, mit Tipps versorgt und sich mitgefreut.

Die Samstag-Paarungen, die erst Samstagvormittag publik gemacht wurden:

13.00 Uhr: Match 5: Federer - Sam Querrey, danach Nadal - Jack Sock, ab 19.00 Uhr: Berdych - Nick Kyrgios sowie Doppel Federer/Nadal - Querrey/Sock

Zwischenstand Team Europa - Team Welt 3:1, allerdings werden am Samstag zwei Punkte pro Sieg bzw. am Sonntag sogar drei Punkte pro Sieg vergeben. Die Entscheidung fällt damit definitiv erst am Schlusstag. (APA)