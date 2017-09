Spielberg – Nur vom zwölften Startplatz nimmt Lucas Auer am Samstag (14.45 Uhr/live ORF Sport +) den ersten Lauf in Spielberg zum Deutschen Tourenwagen Masters auf dem Red Bull Ring in Angriff.

Besser als der in der DTM-Gesamtwertung zweitplatzierte Mercedes-Pilot aus Tirol schlug sich im Qualifying der Spitzenreiter Mattias Ekström (Audi) als Dritter hinter seinen Markenkollegen Jamie Green und Nico Müller.

Der Schwede Ekström erhielt nach dem ersten Qualifying ohne Zusatzgewichte einen Meisterschaftspunkt und führt vor dem 15. Saisonrennen zehn Zähler vor Auer. (APA)