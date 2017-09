Wien – Gernot Leitner ist am Samstag in Wien in einer außerordentlichen Generalversammlung des Österreichischen Volleyball-Verbandes (ÖVV) einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt worden. Der 50-Jährige ist damit Nachfolger von Peter Kleinmann, der das Amt von 2001 bis zuletzt bekleidet hatte.

Leitner ist dem Volleyballsport seit seiner Jugend verbunden. Der 23-fache Internationale wurde u.a. mit WAT Kagran Cupsieger und mit Donaukraft Meister und war danach auch im Beachvolleyball erfolgreich. Der Wahl-Salzburger ist Gründer und Generaldirektor der Masterconcept GmbH und auch Berater des Organisationskomitees der Winterspiele 2022 in Peking.

„Volleyball ist meine Herzensangelegenheit. Als Präsident kann ich meinem Sport nun etwas zurückgeben“, wurde Leitner in einer ÖVV-Aussendung zitiert. Es gelte die gute Arbeit Kleinmanns fortzusetzen. Er möchte an den Strukturen arbeiten und wirtschaftlich neue Zugänge finden. „Außerdem habe ich vor, durch Stärkung der Regionen noch mehr Potenzial auszuschöpfen. Wir sind ein kleines Land auf dem Weg zur Top-Nation. Diesen Weg müssen wir weitergehen!“

Der ÖVV-Vorstand setzt sich neben Leitner auch aus den Vizepräsidenten Christian Keinrath (Landesverbände), Eva Kheil (Verwaltung/Finanzen), Frederik Laure (Bundesligen) und Nik Berger sowie Spielervertreter Max Thaller zusammen. Der Bereich „Beachvolleyball und Marketing“ ist aktuell vakant und wird interimistisch von Berger geführt. (APA)