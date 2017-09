Tokio – In ihrem siebenten Endspiel der Saison hat sich Caroline Wozniacki endlich den ersten Titel auf der Tennis-Damentour gesichert. Die frühere Weltranglisten-Erste aus Dänemark besiegte am Sonntag im Finale des WTA-Premier-Turniers in Tokio die Russin Anastasia Pawljutschenkowa 6:0,7:5 und wiederholte so ihren Vorjahressieg.

Im Halbfinale hatte die 27-Jährige der Nummer 1 der Welt, Garbine Muguruza, nur zwei Games überlassen. Vor dem Triumph hatte Wozniacki, die aktuelle Nummer 6, in den Finali in Doha, Dubai, Miami, Eastbourne, Baastad und Toronto jeweils den Kürzeren gezogen. Sie hält nun bei 26 Turniersiegen. (APA/sda)