Cleveland (Ohio) – Der Wechsel von NBA-Star Dwyane Wade zu den Cleveland Cavaliers rund um Superstar LeBron James ist unter Dach und Fach. Dies teilte der Vize-Meister der nordamerikanischen Basketball-Liga (NBA) am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Nach Angaben des Senders ESPN soll der dreimalige Meister Wade einen Einjahresvertrag über 2,3 Millionen Dollar (1,96 Millionen Euro) bei den Cavs unterschrieben haben.

Der 35-Jährige spielte 13 Jahre für die Miami Heat und in der vergangenen Saison für die Chicago Bulls. „Es gibt keinen besseren Ort für mich in diesem Moment als hier, um weiterzuspielen und mich auf dem höchsten Level zu messen“, erklärte Wade in der Vereinsmitteilung. Zwei seiner drei NBA-Titel gewann Wade bei den Heat an der Seite von LeBron James. „Ich hoffe, wir werden gemeinsam einen dritten Titel gewinnen“, meinte der zwölffache All Star. Als fünfter Pick im Draft war Wade 2003 von Miami verpflichtet worden. (APA/dpa/Reuters)