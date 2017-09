Sepang – Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat beim Formel-1-GP von Malaysia seine 70. Pole Position erobert und startet am Sonntag (9 Uhr MESZ) neben Kimi Räikkönens Ferrari aus der ersten Position in das 15. von 20 WM-Saisonrennen. Hamilton-Verfolger Sebastian Vettel hingegen konnte wegen eines Motordefektes nicht am Qualifying teilnehmen und muss mit seinem Ferrari von ganz hinten los fahren.

Dies bedeute nach seiner souveränen Freitag-Bestzeit einen argen Rückschlag für Vettel, der in der Fahrer-WM 28 Punkte hinter Hamilton auf Platz zwei liegt. Während sich die Mercedes nach den Problemen vom Freitag deutlich verbesserten, musste an Vettels Ferrari am Samstag nach FP3 der Verbrennungsmotor getauscht werden. Für den Defekt sorgte allerdings offenbar der (alte) Turbolader.

Die zweite Reihe ging an die beiden Red Bull. Max Verstappen war an seinem 20. Geburtstag als Dritter knapp schneller als Teamkollege Daniel Ricciardo. Der zweite Mercedes-Pilot Valtteri Bottas kam über Platz fünf nicht hinaus. (APA)