Atlanta – Der deutsche NBA-Star Dennis Schröder hat sich zu seiner jüngsten Festnahme geäußert. Der Spieler der Atlanta Hawks, der vergangenen Freitag in einem Vorort von Atlanta wegen mutmaßlicher Körperverletzung verhaftet wurde, erklärte am Sonntag, dass er aus den Geschehnissen lernen will. „Wir sind alle Menschen. Jeder macht Fehler“, sagte Schröder dem „Atlanta Journal Constitution“.

„Ich versuche, daraus zu lernen und weiterhin das Vertrauen meiner Teamkollegen zu gewinnen“, wurde der Deutsche weiter zitiert. Laut US-Medienberichten war der 24-Jährige in Brookhaven gemeinsam mit Freunden auf einen anderen Mann losgegangen. Bilder einer Überwachungskamera zeigten, dass die Tätlichkeit von Schröder ausgegangen sei, berichteten der US-Sportsender ESPN und die Promi-Website „TMZ“ übereinstimmend unter Berufung auf einen Polizeibericht. Nach ESPN-Informationen wurde Schröder gegen Hinterlegung einer Kaution auf freien Fuß gesetzt. (APA/dpa)