Wien – Volleyball hat stets einen breiten Raum im Leben von Gernot Leitner eingenommen. Vor knapp zwei Wochen trat der 50-Jährige die Nachfolge von Peter Kleinmann als ÖVV-Präsident an, bei einem offiziellen Termin bezeichnete er es am Mittwoch als „Riesenehre“, nach einstimmigem Votum an der Spitze des Verbandes zu stehen. Die qualitative Breite zu stärken, sieht Leitner als wichtiges sportliches Ziel.

Leitner war als Nationalspieler selbst in der Halle und im Beach-Volleyball aktiv, zudem will der Unternehmer (Masterconcept Consulting GmbH) in das „intensive Ehrenamt“ des Präsidenten seine beruflichen Erfahrungen einbringen. Er will die funktionierenden Regionalzentren weiter stärken, die Vermarktung vorantreiben und die Volleyball-Familie mobilisieren. Mit dem Ziel, mehr Spieler an die Spitze zu führen.

Das gelte auch für den Beach-Bereich, wo Österreich in der Weltklasse angekommen sei, sagte Leitner. In der Halle sieht der Salzburger Österreichs Nationalteam der Herren als Teil der „oberen Mittelklasse“ und die Damen auf einem guten Weg.

„Das Ziel bei den Herren ist es, sich aus eigener Kraft für die Hallen-EM 2019 zu qualifizieren“, erklärte Leitner. „Im Beach-Bereich haben wir den Anspruch auf eine Medaille. Das wird aber sehr schwer, weil viele Nationen hochprofessionell arbeiten“, betonte der neue Verbands-Chef mit Blick auf die kommenden Sommerspiele. Er sieht Österreich als „kleines Land auf dem Weg zur Top-Nation“.

Bei der Heranführung von Spielern an die Spitze setzt Leitner auch auf die Regionalcluster. „Die gilt es weiter zu stärken“, betonte der frühere Meister und Cupsieger. (APA)