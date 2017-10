Wien – Matthias Zollner ist neuer Teamchef der österreichischen Basketball-Herren. Der 36-jährige Deutsche tritt die Nachfolge des Litauers Kestutis Kemzura an, der zwei Sommer lang im Amt war. Sein Vertrag läuft laut ÖBV-Präsident Hubert Schreiner vorerst bis zum Ende der ersten Phase der WM-Qualifikation (Anfang Juli 2018, Anm.), in der es gegen Serbien, Deutschland und Georgien geht.

Kemzura (47) musste das Engagement in Österreich beenden, weil es mit den Aufgaben als Assistant-Coach bei Darüssafaka Istanbul nicht länger vereinbar ist. Er erhielt keine Freigabe. Das hängt mit den vom Weltverband FIBA neu geschaffenen Nationalteam-“Fenstern“ zusammen, von denen zwei - jene im November und im Februar - in die dann laufende Saison der Clubmannschaften fallen.

Kemzura hat Österreichs Herren in der Qualifikation zur EuroBasket 2017 (2:4-Siege) und im vergangenen Sommer in der erfolgreichen Vorqualifikation zur Weltmeisterschaft 2019 (3:1-Siege) betreut. In der ersten Runde der WM-Qualifikation hat nun Zollner das Kommando. Der ÖBV habe mit dem 36-Jährigen „einen ausgewiesenen Fachmann verpflichtet, der noch dazu den österreichischen Basketball sehr gut kennt“, betonte Präsident Schreiner. (APA)