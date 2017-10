Montreal – Österreichs Kunst-Turnerinnen Jasmin Mader und Marlies Männersdorfer haben in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) bei den Weltmeisterschaften in Montreal nicht die erwünschten Leistungen gebracht. Mader landete im Mehrkampf an 32. Stelle, Männersdorfer nur auf Rang 60. Mit Larisa Iordache verletzte sich nun auch die rumänische Favoritin, sie zog sich einen Achillessehnenriss zu.

Für Mader, die trotzdem die beste WM-Mehrkampfplatzierung für Österreich seit 40 Jahren geholt hat, wäre mehr möglich gewesen. Verpatzt hat sie es am letzten Gerät, dem Stufenbarren. „Es lief eigentlich drei Küren lang für mich perfekt. Dann habe ich den ersten der beiden Flugteile ganz knapp nicht gefangen“, sagte die 24-jährige Innsbruckerin. Mit insgesamt 48,965 Punkten verfehlte sie das Finale der besten 24 (51,365 nötig) doch klar. Der Sturz sowie der nicht anerkannte Wertteil kostete sie alleine 1,3 Zähler.

Männersdorfer konnte sich „nicht erklären, warum es nicht funktioniert hat“. Mit 45,299 Punkten blieb die 20-jährige Niederösterreicherin rund vier Punkte hinter ihrem Potenzial. „Mit der Präsentation unserer Küren bin ich schon sehr zufrieden. Schade für beide Turnerinnen, dass der Stufenbarren nicht geklappt hat“, meinte Österreichs neuer Nationaltrainer Dirk van Meldert. Der Belgier hat im Mai die Leitung des Kaders übernommen.

Aus internationaler Sicht ist die Verletzungsserie weitergegangen. Nach der Knöchelverletzung von Rekord-Weltmeister Kohei Uchimura, der voraussichtlich nun nur zwei bis drei Wochen ausfallen wird, erwischte es auch Iordache. Die rumänische Mehrkampf-Favoritin riss sich beim Einturnen am Boden die Achillessehne. (APA)