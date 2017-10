Kufstein – 2026 könnte am Bergisel in Innsbruck wieder das olympische Feuer brennen, wie bereits in den Jahren 1964 und 1976. Zuvor gibt es aber zwei große Hürden für die Olympiabefürworter zu nehmen: am 15. August die Volksbefragung und danach die Vergabe der Spiele. Sollten die Winterspiele (und Paralympics) nach Tirol vergeben werden, könnte die Bevölkerung ökonomisch und ökologisch vertretbare Spiele bekommen, wie Hubert Siller bei der Studienpräsentation betont wurde. Um den Tirolern Olympia schmackhaft zu machen, tourt derzeit ein Team durch das Land, um den Dialog mit der Bevölkerung zu suchen. Gekommen sind dazu vorgestern Abend in Kufstein nur knapp 50 Personen in den Stadtsaal, darunter zahlreiche Bürgermeister.

Peter Mennel (ÖOC-Generalsekretär) und LHStv. Josef Geisler mussten so gut wie keine Fragen beantworten, eher gab es im Auditorium kritische Anmerkungen zur fehlenden Beteiligung der Jugend an diesem Abend.

Die Fakten rund um die Olympiabewerbung sind bekannt: Die Spiele Innsbruck-Tirol würden für das ganze Land nachhaltige Werbung bedeuten, damit auch dem Tourismus im Bezirk Kufstein nützen, wird betont. Bei rund einer Million erwarteten Zuschauern dürften sich auch hier die Betten füllen. Verkehrstechnisch setzt man auf die Bahn. Aus finanzieller Sicht (Kosten und Einnahmen halten sich mit 1,1 Milliarden Euro die Waage) ist das große Plus für Tirol, dass die Sportstätten großteils vorhanden sind und die Veranstaltungskompetenz gegeben ist. Einige Bewerbe (Eishockey) würden in ein anderes Land ausgelagert. Auch Skisprunglegende And­i Goldberger kam nach Kufstein, um für Olympia zu werben. Viel Überredungskunst brauchte er nicht, es gab keine negativen Stimmen. (wo)