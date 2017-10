Shanghai – Nick Kyrgios hat seine Erstrundenpartie gegen den Amerikaner Steve Johnson beim Masters-1000-Tennisturnier in Shanghai auf ungewohnte Weise beendet. Der für seine Eskapaden bekannte Australier verließ unmittelbar nach dem im Tiebreak verlorenen ersten Satz den Platz kommentarlos und kehrte nicht wieder zurück.

Zuvor hatte sich Kyrgios per Handschlag vom verdutzten Gegner und vom nicht minder überraschten Stuhlschiedsrichter verabschiedet. Ein Mitglied aus Kyrgios‘ Betreuerteam begründete die Aufgabe danach mit einer Schulterverletzung des Australiers.

Während des ersten Satzes regte sich Kyrgios über die Wortmeldung eines Zuschauers auf und bekam eine Verwarnung.

Dominic Thiem bekommt es in Shanghai mit Viktor Troicki zu tun. Der Weltranglisten-54. aus Serbien besiegte am Dienstag zum Auftakt den Kanadier Denis Shapovalov mit 6:7(3),6:3,6:0. Der als Nummer 5 gesetzte Niederösterreicher hatte in Runde eins ein Freilos.

Gegen den 31-jährigen Troicki hat Thiem die beiden bisherigen ATP-Duelle verloren, zuletzt im Vorjahr im Achtelfinale in der Wiener Stadthalle. Bei seinen jüngsten zwei Turnieren in Chengdu und Tokio hatte Thiem jeweils sein erstes Match verloren. (APA/sda/AFP)