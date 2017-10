Shanghai – Tennis-Profi Roger Federer ist nach gut einmonatiger Pause erfolgreich auf die Tour zurückgekehrt. Der Schweizer schlug beim Masters-1000-Turnier in Shanghai am Mittwoch den Argentinier Diego Schwartzman in der zweiten Runde mit 7:6 (4),6:4. Federer bestreitet in der chinesischen Metropole sein erstes Turnier seit der Niederlage Anfang September im Viertelfinale der US Open.

In der ersten Runde hatte der 36-Jährige ein Freilos. Sein nächster Gegner ist nun der Ukrainer Alexander Dolgopolow. Gegen die Nummer 41 im Ranking gewann der Weltranglisten-Zweite alle bisherigen vier Duelle.

Geldstrafe für Kyrgios

Tennis-Enfant-terrible Nick Kyrgios muss wegen unsportlichen Verhaltens beim ATP-Turnier in Shanghai eine Geldstrafe von 31.000 US-Dollar (26.300 Euro) zahlen. Der 22-jährige Australier hatte bei seinem Auftaktmatch gegen Steve Johnson den ersten Satz mit 6:7 (5:7) verloren und danach unvermittelt den Platz verlassen.

Laut Reglement hätte er sich im Falle einer Verletzung sofort von einem Arzt untersuchen lassen müssen. Kyrgios verlor sein Antrittsgeld für die erste Runde (21.000 Dollar) und bekam zusätzlich eine Strafe von 10.000 Dollar aufgebrummt. Später entschuldigte er sich bei seinen Fans. Er habe Magen-Darm-Probleme gehabt und außerdem Schmerzen in der Schulter. (APA/sda)