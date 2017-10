Hockenheim – Die Titelentscheidung im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) fällt erst am Sonntag (15.10 Uhr) im letzten Saisonrennen. Der Brite Jamie Green holte sich am Samstag auf dem Hockenheimring seinen dritten Saisonsieg, kletterte damit auf Rang zwei der Gesamtwertung und verkürzte den Rückstand auf den schwedischen Spitzenreiter Mattias Ekström auf neun Punkte. Der Österreicher Lucas Auer wurde Achter.

Der Tiroler verbesserte sich damit in der Gesamtwertung vom sechsten auf den fünften Gesamtrang, hat aber bei 37 Zählern Rückstand auf Ekström nun auch keine theoretische Chance mehr auf den Titelgewinn. Im Rennen sind neben dem diesmal als Elfter punktlos gebliebenen Skandinavier und Green auch noch der Deutsche Rene Rast und sein in der ersten Konkurrenz zweitplatzierte Landsmann Mike Rockenfeller - allesamt Audi-Piloten.

In der Sonntag-Startaufstellung müssen Ekström und Green wegen kassierter Strafen fünf bzw. zehn Plätze zurück, was in der Entscheidung zusätzliche Spannung verspricht. (APA)