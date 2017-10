Motegi – Andrea Dovizioso hat am Sonntag im verregneten Montegi den GP von Japan in der MotoGP-Klasse gewonnen. Der Italiener auf Ducati setzte sich dank eines erfolgreichen Überholmanövers in der letzten Runde mit 0,249 Sekunden Vorsprung auf den spanischen WM-Leader Marc Marquez (Honda) durch. Der Italiener Danilo Petrucci (Ducati) lag als Dritter bereits über zehn Sekunden zurück.

Der neunfache Weltmeister Valentino Rossi schied in Japan durch Sturz aus. In der Gesamtwertung reduzierte Dovizioso mit seinem fünften Saisonsieg den Rückstand auf Titelverteidiger Marquez um fünf auf nun elf Punkte. (APA/sda)