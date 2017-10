Shanghai – Roger Federer hat am Sonntag in Shanghai seinen 94. ATP-Titel gewonnen. Der Schweizer Superstar beendete im Traumfinale des Masters-1000-Turniers die 16 Spiele währende Siegesserie von Rafael Nadal mit einem brillanten 6:4,6:3-Erfolg in nur 72 Minuten. Federer freute sich über seinen schon sechsten Titel 2017 bzw. den zweiten in Shanghai nach 2014.

Nadal verlor in seinem zehnten Finale des Jahres zum vierten Mal. Federer hingegen hat nach seinem vierten Sieg im vierten Duell des Jahres und dem saisonübergreifend fünften in Folge gegen Nadal seine kleine Chance gewahrt, das Jahr 2017 noch als Weltranglisten-Erster abzuschließen. (APA/sda)