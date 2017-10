Minneapolis — Die Green Bay Packers aus der nordamerikanischen Football-League NFL müssen in der restlichen Saison auf Superstar Aaron Rodgers verzichten. Der Quarterback des Playoff-Kandidaten zog sich am Sonntag (Ortszeit) bei der 10:23-Niederlage bei den Minnesota Vikings einen Schlüsselbeinbruch zu und wird in der laufenden Spielzeit nicht mehr zurückkehren. Dies bestätigten die Packers am Sonntag (Ortszeit).

Der 33-Jährige erlitt die Verletzung in der Anfangsphase der Partie nach einem harten Zusammenprall mit Vikings-Linebacker Anthony Barr. Bereits im Jahr 2013 fiel Rodgers, der die Packers in der vergangenen Saison bis ins Playoff-Halbfinale führte, sieben Wochen mit einem gebrochenen Schlüsselbein aus. Green Bay steht mit vier Siegen und zwei Niederlagen auf Rang zwei National Football Conference North.

Die Kansas City Chiefs haben unterdessen im sechsten Saisonspiel ihre erste Niederlage kassiert. Die Chiefs unterlagen den Pittsburgh Steelers mit 13:19. Damit ist in der NFL kein Team mehr ungeschlagen. (dpa)