Barbara Haas hat sich am Sonntag in der zweiten Qualifikations-Runde für das WTA-Turnier in Luxemburg verletzt. Nach einem 7:6(5),7:5-Sieg am Samstag über Anna-Lena Friedsam (GER) gab Österreichs Nummer eins gegen die topgesetzte Alison van Uytvanck beim Stand von 7:6(4),0:6,1:4 auf.

„Babsi hat sich im Tiebreak des ersten Satzes bei einem extremen Schritt bei den Adduktoren verletzt“, erklärte Haas-Coach Jürgen Waber. Sein Schützling habe zwar den Satz noch gewinnen können, danach sei es aber nicht mehr gegangen. „Wir müssen schauen, wie schlimm es ist und ob sie nächste Woche wieder spielen kann“, sagte der Fed-Cup-Kapitän. (APA)