Monte Carlo – Nach der befürchteten Absage von Andy Murray am Montag und Milos Raonic am Mittwoch ist den Veranstaltern des ATP-500-Turniers in der Wiener Stadthalle auch am Donnerstag eine Absage ins Turnierbüro geflattert. Der in der Weltrangliste auf Rang 18 zurückgefallene Tscheche Tomas Berdych hat seine Saison als bereits sechster prominenter Spieler vorzeitig beendet. Grund ist eine Rückenverletzung.

Nun hat also auch der 32-Jährige, der noch eine Mini-Chance zur Qualifikation für die ATP-World-Tour-Finals gehabt hatte, das Handtuch geschmissen. „Ich habe seit Wimbledon mit Rückenschmerzen gespielt und in meinem letzten Match in Peking hat es sich schlimmer angefühlt“, twitterte Berdych am Donnerstag. Ihm sei von seinem Ärzteteam empfohlen worden, einige Wochen zu pausieren, um 2018 gesund und schmerzfrei zurückzukehren.

Berdych reiht sich damit in die Serie jener prominenten Spieler ein, die ihre Saison vorzeitig beendet haben. Novak Djokovic (7.), Stan Wawrinka (9.) und Kei Nishikori (15.), Raonic (12.) und auch Andy Murray (3.), der zuletzt außer für Wien auch für Paris abgesagt hatte. (APA)